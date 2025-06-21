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У Бразилії загорілася і впала повітряна куля: вісім людей загинули

Ольга КацімонСубота, 21 червня 2025, 16:47
У Бразилії загорілася і впала повітряна куля: вісім людей загинули
Фото: із соцмереж

Щонайменше 8 людей загинули у Бразилії, коли повітряна куля загорілася в повітрі і впала.

Джерело: Metrópoles

Деталі: Є інші поранені, загальна кількість постраждалих не підтверджена. Загалом у повітряній кулі перебувало 22 людини.

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Аварія сталася у штаті Санта-Катарина у суботу вранці, 21 червня, у районі, популярному для польотів на повітряних кулях. Політ відбувався над Прайя-Гранде — містом, яке відоме як "столиця каньйонів" і "столиця повітроплавання".

У соцмережах з’явилися відео, на яких зафіксовано момент займання та падіння кулі. На знімках видно повітряну кулю, що горить у повітрі, аж до того моменту, коли кошик падає та вдаряється об землю.

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За попередніми даними, падіння кулі сталося поблизу медичного пункту. Причини пожежі та катастрофи розслідують.

Передісторія:

Бразиліяжертви
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