Болгарія забезпечила третину зброї для України від ЄС – фон дер Ляєн

Ольга Глущенко Понеділок, 1 вересня 2025, 04:44
Болгарія забезпечила третину зброї для України від ЄС – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Болгарія надає третину зброї, яку постачає ЄС Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: фон дер Ляєн під час візиту в Болгарію, цитує BGNES

Деталі: За словами фон дер Ляєн, Болгарія "має надзвичайно потужні традиції в оборонній промисловості".

Пряма мова фон дер Ляєн: "Ви виробляєте великі обсяги боєприпасів і вибухівки, що підтримують Україну в її боротьбі за свободу.

З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії".

Деталі: фон дер Ляєн наголосили, що "Путін не змінився і не зміниться". За її словами, на російського лідера можна вплинути лише заходами, спрямованими на ослаблення воєнного потенціалу РФ.

Пряма мова фон дер Ляєн: "У міру зміцнення оборонних можливостей України ми також повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, і для підвищення нашої готовності ми повинні активно рухатися вперед на європейському рівні, перш за все в плані фінансової підтримки".

Деталі: фон дер Ляєн додала, що виробничі потужності в Болгарії мають зрости до 2 млн снарядів до кінця року.

Пряма мова фон дер Ляєн: "Ви плануєте розширити виробництво боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО. Це нове виробництво створить понад 1000 робочих місць тут, у регіоні, що означає сталий розвиток".

Деталі: У публікації зазначають, що в Болгарії буде збудовано два заводи концерну Rheinmetall, один із яких – на базі VMZ.

Нагадаємо: Урсула фон дер Ляєн попередила про ризики, які Росія становить для Європи, відзначивши у цьому контексті важливість безпеки східних кордонів.

БолгаріяЄСдопомога Українізброя
