Президентка Єврокомісії назвала Путіна "хижаком" і окреслила ризики для ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила про ризики, які Росія становить для Європи, відзначивши у цьому контексті важливість безпеки східних кордонів.

Джерело: президентка ЄК під час візиту до Латвії, цитує The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Виступаючи з прем’єркою Латвії Евікою Сілінею, фон дер Ляєн зазначила, що "Європа буде в безпеці тільки в тому випадку, якщо буде в безпеці її східний кордон".

Реклама:

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна та інші країни Балтії, на жаль, матеріалізувалися. Брутальна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, Путін – хижак, представники Путіна роками націлюються на наші суспільства гібридними атаками, кібератаками, а використання мігрантів як зброї – ще один приклад", – сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила: весь Євросоюз має розуміти, "що важливо працювати над готовністю, реагувати на ризики та загрози, що зростають".

Вона зазначила, що це включає важливість фінансової гнучкості для держав-членів ЄС "інвестувати у власну оборону" та необхідність розглянути можливість закупівель по всій Європі.

РЕКЛАМА:

За словами президентки ЄК, паралельно ЄС повинен працювати над зміцненням українських збройних сил, щоб перетворити їх на "сталевого дикобраза, неперетравного для потенційних загарбників".

Передісторія: