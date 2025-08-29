Усі розділи
Президентка Єврокомісії назвала Путіна "хижаком" і окреслила ризики для ЄС

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 серпня 2025, 15:36
Президентка Єврокомісії назвала Путіна хижаком і окреслила ризики для ЄС
Урсула фон дер Ляєн. фото з Х глави ЄК

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила про ризики, які Росія становить для Європи, відзначивши у цьому контексті важливість безпеки східних кордонів.

Джерело: президентка ЄК під час візиту до Латвії, цитує The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Виступаючи з прем’єркою Латвії Евікою Сілінею, фон дер Ляєн зазначила, що "Європа буде в безпеці тільки в тому випадку, якщо буде в безпеці її східний кордон".

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна та інші країни Балтії, на жаль, матеріалізувалися. Брутальна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, Путін – хижак, представники Путіна роками націлюються на наші суспільства гібридними атаками, кібератаками, а використання мігрантів як зброї – ще один приклад", – сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила: весь Євросоюз має розуміти, "що важливо працювати над готовністю, реагувати на ризики та загрози, що зростають".

Вона зазначила, що це включає важливість фінансової гнучкості для держав-членів ЄС "інвестувати у власну оборону" та необхідність розглянути можливість закупівель по всій Європі.

За словами президентки ЄК, паралельно ЄС повинен працювати над зміцненням українських збройних сил, щоб перетворити їх на "сталевого дикобраза, неперетравного для потенційних загарбників".

Передісторія:

