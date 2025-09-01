Усі розділи
З 1 вересня представники ТЦК зобов'язані знімати свої дії на боді-камери

Євген КізіловПонеділок, 1 вересня 2025, 13:58
фото: novynarnia.com

Починаючи з 1 вересня, представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, в обов’язковому порядку мають фіксувати свою роботу за допомогою боді-камер.

Джерело: Міністерство оборони у соцмережах

Деталі: У міністерстві повідомляють, що паралельно з цим нововведенням розпочали розбудову спеціальної ІТ-системи, щоб уніфікувати та централізувати процес відеофіксації заходів оповіщення.

Нова система передбачає:

  • закупівлю уніфікованих камер;
  • створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних;
  • використання ПЗ для швидкого аналізу записів.

Міноборони сподівається, що використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням.

Запис має починатися автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов’язків, і тривати безперервно до їх завершення. Винятком є лише випадки, коли в кадр можуть потрапити військові об’єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті потреби працівника.

Працівникам ТЦК суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Контроль за використанням камер здійснюється відповідальною особою в ТЦК, а за інформацією з них - безпосередньо керівником.

Після завершення роботи груп оповіщення записи з карт пам’яті автоматично завантажуватимуться на централізований захищений сервер. Термін їх зберігання становитиме щонайменше 30 днів, але у випадках, пов’язаних із розслідуваннями чи судовими процесами, записи зберігатимуться довше.

Порушення правил використання камери тягне за собою дисциплінарну відповідальність - від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи стане Військова служба правопорядку ЗСУ. Міноборони запевняє, що це "нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи".

Чому це важливо: Останнім часом почастішали випадки, коли працівників територіальних центрів комплектації з так званих "груп оповіщення" звинувачують у незаконному затриманні із застосуванням фізичної сили чоловіків призовного віку на вулицях з метою мобілізації.

