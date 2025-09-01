Усі розділи
Пропаганда РФ показала Януковича, який заявив, що "вів Україну в Євросоюз"

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 вересня 2025, 15:37
Пропаганда РФ показала Януковича, який заявив, що вів Україну в Євросоюз
Російські пропагандисти показали відео з втікачем експрезидентом України Віктором Януковичем, на якому той заявляє, що "цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але європейці поводилися некоректно".

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Володимир Володимирович (правитель РФ Путін - ред) абсолютно правий: дійсно, я цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Ставив у кінцевому рахунку завдання вступу України до ЄС. Інша справа, що партнери з боку ЄС поводилися під час переговорів часом, м'яко кажучи, некоректно. Не виявляли розуміння складності економічної ситуації, виявляли зарозумілість. Але процес вступу України до ЄС я контролював і рухав вперед".

Деталі: Янукович також заявив, що "завжди був категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО". За словами втікача-експрезидента, "вступ Києва до альянсу був би катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни".

Коли і де було записано відео, не уточнюється.

Що передувало: Лідер Кремля Володимир Путін 1 вересня заявив на саміті ШОС, що однією з причин "кризи в Україні" (так пропаганда РФ називає війну) є (не повномасштабне вторгнення РФ), а "спроби Заходу втягнути Україну в НАТО".

Довідково: Як відомо, тривалі протестні акції в Україні, які пізніше отримали назву Євромайдан та Революція Гідності, розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету міністрів про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. В кінці лютого 2014 року Віктор Янукович втік із країни.

Передісторія:

  • У квітні 2025 року Подільський районний суд м. Києва засудив колишнього президента України Віктора Януковича та ексзаступника начальника УДО України Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно.
  • Януковича визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України); Кобзаря - в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).
  • У січні 2019 року Януковича засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі.
  • Російська пропаганда час від часу використовує втікача в своїх цілях, записуючи відповідні відео. 

