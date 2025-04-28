Підбурювання до дезертирства і незаконний перетин кордону: Суд дав Януковичу ще 15 років

Подільський районний суд Києва заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича та ексначальнника УДО Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Джерело: пресслжба ОГП

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України".

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Деталі: Повідомляється, що Подільський районний суд Києва визнав їх винними у вчиненні злочинів та призначив покарання:

колишньому президенту України – 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства;

ексзаступнику начальника УДО України - 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Прокурори департаменту у справах Майдану клопотали про – 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх домаксимально можливого покарання.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО.

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Політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил РФ із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку РФ до військового аеродрому у місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками ЗС РФ, направилися до військового аеродрому "Гвардійське" на території АР Крим.

Надалі експрезидент прийняв рішення за сприяння ЗС РФ остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ в районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морським шляхом російські військові.

У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до РФ виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Маршрут пересування президента-втікача територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФ. Він погоджувався безпосередньо із президентом Росії.

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань.

Що було раніше: Це вже другий вирок Януковичу. У січні 2019 року його засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни та призначено 13 років позбавлення волі.

Також раніше повідомлено про підозру 15 колишнім працівникам Служби безпеки президента Управління державної охорони за фактом дезертирства.