Сили оборони звільнили Новоекономічне на Донеччині та встановили там український стяг 

Анастасія ПроцПонеділок, 1 вересня 2025, 19:07
Штурмові групи 425-го полку "Скеля" Збройних сил України звільнили селище Новоекономічне у Донецькій області та встановили там український прапор.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Генштаб опублікував відео моменту підняття прапора над населеним пунктом.

У ролику зазначається, що на звільнення населеного пункту знадобилося два тижні: штурмові групи крок за кроком проходили кожну вулицю, вночі заходили в селище, виявляли противника, проводили скоординовані штурми та зачистку.

31 серпня в центрі селища підняли український прапор. 

Дослівно: "Встановлення українського прапора в селищі Новоекономічне Донецької області".

Що передувало:

Проєкт DeepState повідомив, що у серпні темпи окупації росіянами українських територій впали на 18%. Зазначається, що минулого місяця Росія захопила 464 кв. км, і тепер під окупацією перебуває 19% території України. Проєкт звертає увагу, що такий самий відсоток окупанти мали ще 3 жовтня 2022 року, перед наступом Сил оборони на Дудчани.

Донецька областьзвільненняГенштаб
