Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн

Валентина Романенко, Тетяна ОлійникПонеділок, 1 вересня 2025, 22:38
Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн
Олексій Кузнєцов. Фото з його Facebook

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Деталі: За нардепа-фігуранта справи про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів 1 вересня внесли заставу в повному розмірі, визначеному судом, – вісім мільйонів гривень.

Реклама:

Що передувало:

  • НАБУ і САП повідомили 2 серпня, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
  • За даними джерел УП в правоохоронних органах, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, – нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
  • 4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив Кузнєцова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави.

Верховна РадасудкорупціяНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб
Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн
Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
Справу про загибель людей біля укриття в Києві відправили на новий розгляд: вирок охоронцю скасували
відеоСили оборони звільнили Новоекономічне на Донеччині та встановили там український стяг 
ЗМІ: Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про контакти з РФ
Усі новини...
Верховна Рада
У Раді з’явився проєкт постанови про відновлення трансляції, "Слуги" обіцяють підтримати
Партія "Наш край" вирішила саморозпуститися
Нардеп Гончаренко зареєстрував законопроєкт, який знімає всі обмеження на виїзд за кордон
Останні новини
00:35
Данія пропонує ЄС закрити лазівку для імпорту російського газу після 2027 року – ЗМІ
00:19
Сімейні пари нерідко мають спільні психічні діагнози: вчені припускають, на це є кілька причин
00:14
На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб
23:58
футзалДрама останньої хвилини та зіпсований день народження: найцікавіше про старт Екстра-ліги
23:47
Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу
23:28
Хотів зробити селфі: у Києві помер 24-річний хлопець, якого уразило струмом на даху електрички
23:25
Нацбанк оцінив стійкість банків та банківської системи
23:06
Ірландія, що головуватиме в ЄС за рік, обіцяє підтримку "зв'язки" України і Молдови
22:54
Каноїстка Лузан стала найкращою спортсменкою серпня в Україні
22:52
Музичний лейбл Moon Records видалив платівку з російськими виконавцями після хвилі обурень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: