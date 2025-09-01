Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн

Олексій Кузнєцов. Фото з його Facebook

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Деталі: За нардепа-фігуранта справи про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів 1 вересня внесли заставу в повному розмірі, визначеному судом, – вісім мільйонів гривень.

Що передувало: