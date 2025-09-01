Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн
Понеділок, 1 вересня 2025, 22:38
За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів, внесли заставу.
Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"
Деталі: За нардепа-фігуранта справи про корупцію при закупівлі РЕБ і дронів 1 вересня внесли заставу в повному розмірі, визначеному судом, – вісім мільйонів гривень.
Що передувало:
- НАБУ і САП повідомили 2 серпня, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- За даними джерел УП в правоохоронних органах, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, – нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- 4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив Кузнєцова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави.