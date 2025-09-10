Усі розділи
Росія атакувала Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголошували тривогу

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 00:06
Росія атакувала Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголошували тривогу
мапа: alerts.in.ua

Увечері 9 вересня в українській столиці та ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. По ворожих цілях працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА

Деталі: Повітряні сили повідомили про низку безпілотників у на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині та Рівненщині. 

У КМВА зазначили, що у Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.

Оновлено: О 00:05 в Києві пролунали вибухи. 

В КМВА повідомили про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Влада закликає громадян залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. 

