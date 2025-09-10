Росія атакувала Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголошували тривогу
Середа, 10 вересня 2025, 00:06
Увечері 9 вересня в українській столиці та ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. По ворожих цілях працювала ППО.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА
Деталі: Повітряні сили повідомили про низку безпілотників у на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині та Рівненщині.
У КМВА зазначили, що у Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.
Оновлено: О 00:05 в Києві пролунали вибухи.
В КМВА повідомили про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях.
Влада закликає громадян залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.