Росія атакувала Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголошували тривогу

Увечері 9 вересня в українській столиці та ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. По ворожих цілях працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА

Деталі: Повітряні сили повідомили про низку безпілотників у на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині та Рівненщині.

У КМВА зазначили, що у Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів.

Оновлено: О 00:05 в Києві пролунали вибухи.

В КМВА повідомили про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Влада закликає громадян залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.