Россия атаковала Украину ударными БПЛА: В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу

Вечером 9 сентября в украинской столице и еще ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. По вражеским целям работала ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА

Детали: Воздушные силы сообщили о ряде беспилотников в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

В КГВА отметили, что в Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.

Обновлено: В 00:05 в Киеве прогремели взрывы.

В КМВА сообщили о работе сил противовоздушной обороны по вражеским целям.

Власти призывают граждан оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.