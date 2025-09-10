Россия атаковала Украину ударными БПЛА: В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу
Среда, 10 сентября 2025, 00:06
Вечером 9 сентября в украинской столице и еще ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. По вражеским целям работала ПВО.
Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА
Детали: Воздушные силы сообщили о ряде беспилотников в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.
В КГВА отметили, что в Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.
Обновлено: В 00:05 в Киеве прогремели взрывы.
В КМВА сообщили о работе сил противовоздушной обороны по вражеским целям.
Власти призывают граждан оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.