Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із заморожених активів РФ

ЄС перерахував Україні транш у розмірі 1 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги ERA Loans, що фінансується за рахунок заморожених активів Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Юлії Свириденко

Деталі: Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.

"Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", – написала Свириденко.

Вона подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність.

"Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", – додала Свириденко.

Кошти перераховано в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.

