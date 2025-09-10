Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із заморожених активів РФ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 10 вересня 2025, 14:33
Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із заморожених активів РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

ЄС перерахував Україні транш у розмірі 1 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги ERA Loans, що фінансується за рахунок заморожених активів Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Юлії Свириденко

Деталі: Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.

Реклама:

"Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", – написала Свириденко.

Вона подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність. 

"Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", – додала Свириденко.

614РЕКЛАМА:

Кошти перераховано в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.

Нагадаємо:

  • У середу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність терміново розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.
  • Напередодні група соціалістів і демократів у Європарламенті закликала ЄС і США до рішучіших санкцій проти РФ і виступила за конфіскацію російських активів.

ЄСРосіягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
ЄС
ЄС запропонує купити у США зброю для України за 6,6 млрд євро з фонду, який блокує Угорщина
США готові ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії, але тільки разом з ЄС – FT
Опитування: невелика більшість європейців хоче відставки фон дер Ляєн після угоди з США
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
Через вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: