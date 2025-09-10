Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов РФ
ЕС перечислил Украине транш в размере 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи ERA Loans, финансируемой за счет замороженных активов России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Юлии Свириденко
Детали: Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ.
"Это больше, чем помощь – это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации", – написала Свириденко.
Она поблагодарила президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за лидерство и непоколебимость.
"Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины", – добавила Свириденко.
Средства перечислены в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.
Напомним:
- В среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.
- Накануне группа социалистов и демократов в Европарламенте призвала ЕС и США к более решительным санкциям против РФ и выступила за конфискацию российских активов.