Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов РФ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 10 сентября 2025, 14:33
Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из замороженных активов РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

ЕС перечислил Украине транш в размере 1 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи ERA Loans, финансируемой за счет замороженных активов России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Юлии Свириденко

Детали: Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ.

"Это больше, чем помощь – это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации", – написала Свириденко.

Она поблагодарила президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за лидерство и непоколебимость.

"Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины", – добавила Свириденко.

Средства перечислены в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.

Напомним:

ЕСРосcияденьги
