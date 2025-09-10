На заході України очікуються дощі та грози, у Києві й на сході – без опадів

11 вересня в західних областях України пройдуть помірні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікуються значні опади й місцями грози. На решті території буде сухо.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер східний, південно-східний, 5–10 м/с, у західних областях (крім Закарпаття) пориви 15–20 м/с. Температура вночі 10–15°, у західних та південних регіонах 14–19°; вдень 22–27°, на заході 19–24°.

Реклама:

У Києві – без опадів, вітер південно-східний, 5–10 м/с, температура вночі 12–14°, вдень 22–24°.

12 вересня дощі йтимуть у західних регіонах, вдень – місцями у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях; можливі грози. В інших регіонах – без опадів. Температура вночі 12–17°, на сході 9–14°; вдень 19–24°, на півдні місцями до 27°.

У столиці буде сухо, температура вночі близько 15°, вдень 22–24°.