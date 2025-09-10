Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На заході України очікуються дощі та грози, у Києві й на сході – без опадів

Анастасія ПроцСереда, 10 вересня 2025, 17:03

11 вересня в західних областях України пройдуть помірні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікуються значні опади й місцями грози. На решті території буде сухо.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер східний, південно-східний, 5–10 м/с, у західних областях (крім Закарпаття) пориви 15–20 м/с. Температура вночі 10–15°, у західних та південних регіонах 14–19°; вдень 22–27°, на заході 19–24°.

Реклама:

У Києві – без опадів, вітер південно-східний, 5–10 м/с, температура вночі 12–14°, вдень 22–24°.

12 вересня дощі йтимуть у західних регіонах, вдень – місцями у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях; можливі грози. В інших регіонах – без опадів. Температура вночі 12–17°, на сході 9–14°; вдень 19–24°, на півдні місцями до 27°.

У столиці буде сухо, температура вночі близько 15°, вдень 22–24°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
погода
На півдні і заході України дощитиме
В Україні подощить – прогноз на найближчі дні
Тепло та без опадів очікують в Україні у неділю
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
Через вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: