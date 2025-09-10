На западе Украины ожидаются дожди и грозы, в Киеве и на востоке – без осадков

11 сентября в западных областях Украины пройдут умеренные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье днем ожидаются значительные осадки и местами грозы. На остальной территории будет сухо.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер восточный, юго-восточный, 5–10 м/с, в западных областях (кроме Закарпатья) порывы 15–20 м/с. Температура ночью 10–15°, в западных и южных регионах 14–19°; днем 22–27°, на западе 19–24°.

В Киеве – без осадков, ветер юго-восточный, 5–10 м/с, температура ночью 12–14°, днем 22–24°.

12 сентября дожди будут идти в западных регионах, днем – местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях; возможны грозы. В других регионах – без осадков. Температура ночью 12–17°, на востоке 9–14°; днем 19–24°, на юге местами до 27°.

В Киеве – сухо, температура ночью около 15°, днем 22–24°.