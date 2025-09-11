Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна, Польща та Литва вийшли зі спільною заявою щодо російських дронів у Польщі  

Христина Бондарєва, Ірина БалачукЧетвер, 11 вересня 2025, 13:44
Україна, Польща та Литва вийшли зі спільною заявою щодо російських дронів у Польщі  
Російський дрон у Польщі. Фото з Facebook Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

Тільки спільні скоординовані дії можуть гарантувати безпеку громадян України, Польщі та Литви, заявили міністри закордонних справ цих країн після порушення російськими дронами польського повітряного простору вночі 10 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву, оприлюднену МЗС України

Деталі: У заяві йдеться, що Україна готова ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних та дронових атак.

Реклама:

Міністри також наголосили на необхідності кращої координації та оперативної співпраці відповідних структур трьох держав, відповідальних за безпеку повітряного простору. 

"Такі скоординовані дії повинні бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій Росії і, бажано, призвести до підвищення ефективності наших заходів з протиповітряної оборони", – йдеться у заяві.

Міністри трьох країн закликали партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО і ЄС, оскільки "тільки адекватна і рішуча реакція запобіжить подальшій ескалації".

614РЕКЛАМА:

Вони також просили суспільства трьох держав залишатися пильними та усвідомлювати зловмисні спроби дезінформації з боку Росії.

Міністри охарактеризували нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі як навмисний і скоординований удар, що став безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості.

Передісторія:

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

ПольщабезпілотникиРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія атакувала і 164-ма дронами і ракетою: ППО знешкодила 137 безпілотників, є влучання
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
відео"Дорослі чоловіки вили і звали маму": експолітв’язні розповіли про тортури в Білорусі
Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі
Усі новини...
Польща
Польща фіксує зростання притоку чоловіків з України віком від 18 до 22 років
Речник Навроцького: 10 вересня увійде в підручники з історії як акт агресії РФ проти країни НАТО
Польща обмежила авіарух біля кордонів з Україною і Білоруссю
Останні новини
09:49
Міністри фінансів G7 обговорили, як посилити тиск на РФ задля припинення війни
09:34
Росія атакувала і 164-ма дронами і ракетою: ППО знешкодила 137 безпілотників, є влучання
09:29
Француз Алафіліпп виграв Гран-Прі Квебека з велоспорту
09:22
фотоПосол у Швеції розповіла королю, як на Херсонщині врятували подарований ним прапор
09:04
Каллас хоче зближення ЄС з Трампом, щоб примусити Путіна до миру
08:40
Каллас пояснила, чому навіть сама дискусія про територіальні поступки України є пасткою РФ
08:16
ЗСУ відбили на Покровському напрямку майже 50 атак росіян – Генштаб
07:52
ЗСУ за добу знищили близько 950 окупантів і 4 танки
07:50
футболУкраїнець Судаков дебютував у складі португальської "Бенфіки"
07:27
Росія заявила про запуск ракети "Союз-2.1б" з космічними апаратами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: