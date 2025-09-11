Україна, Польща та Литва вийшли зі спільною заявою щодо російських дронів у Польщі  

Російський дрон у Польщі. Фото з Facebook Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

Тільки спільні скоординовані дії можуть гарантувати безпеку громадян України, Польщі та Литви, заявили міністри закордонних справ цих країн після порушення російськими дронами польського повітряного простору вночі 10 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву, оприлюднену МЗС України

Деталі: У заяві йдеться, що Україна готова ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних та дронових атак.

Міністри також наголосили на необхідності кращої координації та оперативної співпраці відповідних структур трьох держав, відповідальних за безпеку повітряного простору.

"Такі скоординовані дії повинні бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій Росії і, бажано, призвести до підвищення ефективності наших заходів з протиповітряної оборони", – йдеться у заяві.

Міністри трьох країн закликали партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО і ЄС, оскільки "тільки адекватна і рішуча реакція запобіжить подальшій ескалації".

Вони також просили суспільства трьох держав залишатися пильними та усвідомлювати зловмисні спроби дезінформації з боку Росії.

Міністри охарактеризували нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі як навмисний і скоординований удар, що став безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості.

Передісторія:

11 вересня вранці в Європейському парламенті проходять дебати щодо інциденту з дронами.

МЗС Польщі повідомило, що Рада безпеки ООН, постійним членом якої є Росії, збереться для обговорення порушення польського повітряного простору російськими дронами.

