Украина, Польша и Литва выступили с совместным заявлением относительно российских дронов в Польше

Российский дрон в Польше. Фото из Facebook Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

Только совместные скоординированные действия могут гарантировать безопасность граждан Украины, Польши и Литвы, заявили министры иностранных дел этих стран после нарушения российскими дронами польского воздушного пространства ночью 10 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление, обнародованное МИД Украины

Детали: В заявлении говорится, что Украина готова делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак.

Министры также подчеркнули необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества соответствующих структур трех государств, ответственных за безопасность воздушного пространства.

"Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и, желательно, привести к повышению эффективности наших мер по противовоздушной обороне", – говорится в заявлении.

Министры трех стран призвали партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС, поскольку "только адекватная и решительная реакция предотвратит дальнейшую эскалацию".

Они также просили общества трех государств оставаться бдительными и осознавать злонамеренные попытки дезинформации со стороны России.

Министры охарактеризовали недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши как преднамеренный и скоординированный удар, который стал беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.

Предыстория:

11 сентября утром в Европейском парламенте проходят дебаты по поводу инцидента с дронами.

МИД Польши сообщило, что Совет безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, соберется для обсуждения нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.

