Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина, Польша и Литва выступили с совместным заявлением относительно российских дронов в Польше

Кристина Бондарева, Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 13:44
Украина, Польша и Литва выступили с совместным заявлением относительно российских дронов в Польше
Российский дрон в Польше. Фото из Facebook Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

Только совместные скоординированные действия могут гарантировать безопасность граждан Украины, Польши и Литвы, заявили министры иностранных дел этих стран после нарушения российскими дронами польского воздушного пространства ночью 10 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление, обнародованное МИД Украины

Детали: В заявлении говорится, что Украина готова делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и дроновых атак.

Реклама:

Министры также подчеркнули необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества соответствующих структур трех государств, ответственных за безопасность воздушного пространства.

"Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и, желательно, привести к повышению эффективности наших мер по противовоздушной обороне", – говорится в заявлении.

Министры трех стран призвали партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС, поскольку "только адекватная и решительная реакция предотвратит дальнейшую эскалацию".

РЕКЛАМА:

Они также просили общества трех государств оставаться бдительными и осознавать злонамеренные попытки дезинформации со стороны России.

Министры охарактеризовали недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши как преднамеренный и скоординированный удар, который стал беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.

Предыстория:

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

ПольшабеспилотникиРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия атаковала 164 дронами и ракетой: ПВО обезвредила 137 беспилотников, есть попадания
видеоDeepState: Россияне через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск
Госбезопасность Грузии обвинила СБУ во ввозе взрывчатки в страну
В НАТО настаивают, что отражение атаки дронов РФ на Польшу истребителями F-35 было эффективным
видео"Взрослые мужчины выли и звали маму": экс-политзаключенные рассказали о пытках в Беларуси
Зеленский предложил НАТО ответ на атаку дронов РФ по Польше
Все новости...
Польша
Польша фиксирует рост притока мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет
Спикер Навроцкого: 10 сентября войдет в учебники по истории как акт агрессии РФ против страны НАТО
Польша ограничила авиасообщение у границ с Украиной и Беларусью
Последние новости
10:27
В Польше объявили о фактическом старте миссии НАТО "Восточный дозорный"
10:13
Китай притормозил в мировом росте рынка электромобилей: в Европе продажи выросли на 48%
10:13
Бахмут, Винница, Николаев, Ужгород и Днепр отмечают День города. Что между ними общего, а что уникальное
09:49
Министры финансов G7 обсудили, как усилить давление на РФ для прекращения войны
09:34
Россия атаковала 164 дронами и ракетой: ПВО обезвредила 137 беспилотников, есть попадания
09:29
Француз Алафилипп выиграл Гран-При Квебека по велоспорту
09:22
фотоПосол в Швеции рассказала королю, как на Херсонщине спасли подаренный им флаг
09:04
Каллас хочет сближения ЕС с Трампом, чтобы принудить Путина к миру
08:40
Каллас объяснила, почему даже сама дискуссия о территориальных уступках Украины является ловушкой РФ
08:16
ВСУ отразили на Покровском направлении почти 50 атак россиян – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: