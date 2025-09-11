Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Румунії триває рятувальна операція 23-річних українців, які заблукали в горах

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 11 вересня 2025, 22:00
У Румунії триває рятувальна операція 23-річних українців, які заблукали в горах
фото - Salvamont Maramures

Гірські рятувальники та прикордонники з румунського Марамурешу в четвер розпочали операцію з порятунку двох 23-річних громадян України, які заблукали в горах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на гірську рятувальну службу Марамуреш

Деталі: У повідомленні зазначається, що двоє українців кілька днів перебувають на території Румунії в районі вершини Полонинка (висота приблизно 1700 метрів) після того, як перетнули румунсько-український кордон.

Реклама:

"Вони зателефонували на номер 112, промоклі від дощу, без харчів і без можливості зорієнтуватися на місцевості", – додали рятувальники.

Там розповіли, що встановили приблизне місцеперебування українців, що має полегшити рятувальну операцію.

З початку повномасштабної війни в Україні румунські рятувальники допомогли сотням українських громадян, що заблукали в горах.

614РЕКЛАМА:

У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

Тоді ж у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.

Румуніякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп висунув умови країнам НАТО для введення "серйозних" санкцій проти Росії
Генштаб: ситуація у Куп’янську і трубопровід, через який могли проникнути росіяни, під контролем ЗСУ
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
фотоБезпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ
відеоУ Польщі оголосили про фактичний старт місії НАТО "Східний вартовий"
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Усі новини...
Румунія
Румунія, Угорщина і Чехія ліквідували білоруську розвідувальну мережу в Європі
Уряд Румунії пережив чотири вотуми недовіри через плани скорочення дефіциту
Румунські ультраправі внесли до парламенту одразу 4 вотуми недовіри уряду
Останні новини
15:21
У ЄС виникла нова ідея, як передати Україні мільярди заморожених активів РФ – ЗМІ
14:58
Трамп висунув умови країнам НАТО для введення "серйозних" санкцій проти Росії
14:55
"Усюди був першим": на Національному меморіальному кладовищі поховали першого упізнаного захисника
14:50
Ощадбанк купив броньовиків на 354 мільйони: уперше не лише у постійного постачальника
14:50
боксIBF запропонувала Ітаумі поєдинок за право битися проти Усика
14:24
Генштаб: ситуація у Куп’янську і трубопровід, через який могли проникнути росіяни, під контролем ЗСУ
14:03
фотоРосіяни майже годину поливали вогнем Костянтинівку: загинули 3 людей, ще 7 – поранені
13:49
Україну огорне вересневе тепло, на заході накрапатиме
13:29
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
13:20
тенісУкраїна всуху обіграла Домініканську Республіку в Кубку Девіса
Усі новини...
Реклама:
Реклама: