У Черкасах чоловік вдарив сокирою військовослужбовця ТЦК: нападника затримали
У Черкасах під час оповіщення громадян 11 вересня чоловік вдарив сокирою військовослужбовця ТЦК, а на іншого – розпилив балончик дратівливої дії.
Джерело: Черкаський обласний ТЦК
Деталі: Подія сталась по вулиці Нарбутівській. Чоловік, якого зупинили військовослужбовці ТЦК та поліцейські, відмовився надати будь-які документи та представлятись
Дослівно: "У ході спілкування громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. Надалі громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру.
У результаті чого один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови. Під час затримання вказаного громадянина, останній розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги".
Деталі: У ТЦК повідомляють, що громадянин перебував у розшуку, а також при собі окрім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії мав предмет схожий на пістолет.
Дослівно: "Правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності".