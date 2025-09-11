У Черкасах чоловік вдарив сокирою військовослужбовця ТЦК: нападника затримали 

У Черкасах під час оповіщення громадян 11 вересня чоловік вдарив сокирою військовослужбовця ТЦК, а на іншого – розпилив балончик дратівливої дії.

Джерело: Черкаський обласний ТЦК

Деталі: Подія сталась по вулиці Нарбутівській. Чоловік, якого зупинили військовослужбовці ТЦК та поліцейські, відмовився надати будь-які документи та представлятись

Дослівно: "У ході спілкування громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. Надалі громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру.

У результаті чого один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови. Під час затримання вказаного громадянина, останній розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги".

Деталі: У ТЦК повідомляють, що громадянин перебував у розшуку, а також при собі окрім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії мав предмет схожий на пістолет.

Дослівно: "Правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності".