В Черкассах мужчина ударил топором военнослужащего ТЦК: нападавшего задержали

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 сентября 2025, 22:45
В Черкассах мужчина ударил топором военнослужащего ТЦК: нападавшего задержали
фото иллюстративное

В Черкассах во время оповещения граждан 11 сентября мужчина ударил топором военнослужащего ТЦК, а на другого - распылил баллончик раздражающего действия.

Источник: Черкасский областной ТЦК

Детали: Происшествие произошло по улице Нарбутовской. Мужчина, которого остановили военнослужащие ТЦК и полицейские, отказался предоставить какие-либо документы и представляться

Дословно: "В ходе общения гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих ТЦК и СП не реагировал. В дальнейшем гражданин резко начал размахивать пакетом в котором находился предмет похожий на топор.

В результате чего один из военнослужащих получил 2 удара в область головы. Во время задержания указанного гражданина, последний распылил баллончик раздражающего действия в лицо другого военнослужащего. После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи".

Детали: В ТЦК сообщают, что гражданин находился в розыске, а также при себе кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия имел предмет похожий на пистолет.

Дословно: "Правоохранительными органами решается вопрос о внесении события в ЕРДР и привлечения гражданина к уголовной ответственности".

ЧеркассыТЦК
