Німеччина хоче посилити візові обмеження для росіян у Шенгені

Уряд ФРН у межах підготовки нового санкційного пакета проти Росії пропонує ще більше скоротити можливості отримання шенгенських віз для російських туристів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Незважаючи на війну в Україні, заможні росіяни все ще можуть їздити на відпочинок до країн ЄС. Уряд Німеччини хоче це змінити.

В рамках поточного планування ЄС нового пакета санкцій проти Росії, німецький уряд виступає за більш обмежену видачу віз на в'їзд до Шенгенської зони. У позиційному документі міститься заклик до повної імплементації керівних принципів, опублікованих Європейською комісією у 2022 році.

Ці директиви вже давно мали на меті суттєво обмежити видачу віз громадянам Росії для туристичних або шопінг-поїздок до країн-членів ЄС.

Останні цифри показують, що це явно не так. За даними ЄС, минулого року консульства в Росії видали близько 542 тисячі віз для короткострокового перебування в країнах ЄС або інших державах Шенгенської зони, таких як Швейцарія. Хоча це значно менше, ніж у докоронавірусному 2019 році, це приблизно на п'яту частину більше, ніж у 2023 році.

Такий розвиток подій викликає розчарування, особливо у східних країнах ЄС. Там вже давно лунає критика щодо неприйнятності того, що заможні росіяни, які отримують вигоду від уряду лідера Кремля Владіміра Путіна, гріються на сонці на середземноморських пляжах країн ЄС, в той час, як незліченна кількість людей гине в Україні в результаті російської загарбницької війни.

Особлива увага приділяється південним країнам ЄС, де особливо полюбляють відпочивати росіяни. Наприклад, італійські консульства в Росії видали понад 152 тисячі шенгенських віз у 2024 році, що приблизно на 12 відсотків більше, ніж у 2023 році. Французькі консульські працівники в Росії нещодавно видали близько 124 тисячі віз, іспанські консульські працівники – близько 111 тисяч, а грецькі консульські працівники – майже 60 тисяч.

Для порівняння, консульства Німеччини в Росії схвалили лише близько 17 тисяч заявок на короткострокові шенгенські візи у 2024 році. Це приблизно на дві тисячі менше, ніж у попередньому році, і значно менше, ніж у докоронавірусному 2019 році, коли ця цифра становила майже 326 тисяч.

Хоча вищезгадані цифри ЄС не включають довгострокові візи і візи, видані російським громадянам у третіх країнах, дипломати кажуть, що вони дають хороші порівняльні дані.

Більш обмежувальна видача віз може бути виправдана насамперед з метою запобігання в'їзду в країну росіян як туристів, які підтримують інтереси російського уряду або навіть поширюють пропаганду війни. Формально це може бути реалізовано за допомогою нового регламенту або більш послідовного застосування існуючих керівних принципів Європейської комісії з 2022 року.

У них, наприклад, йдеться про те, що "щодо громадян Росії, які подорожують як туристи, виправданий дуже суворий підхід, оскільки складніше оцінити обґрунтованість поїздки з туристичною метою порівняно з іншими цілями подорожі (ділова поїздка, відвідування сім'ї або медичне призначення)".

Міністерство закордонних справ заявило, що Німеччина вже посилила критерії видачі віз російським громадянам на початку загарбницької війни Росії проти України. Це стосується як національних віз, так і, відповідно до рекомендацій ЄС, шенгенських віз.

Європейська комісія може представити конкретну пропозицію щодо майбутнього видачі віз країнами-членами ЄС. Наразі вона працює у тісній координації з країнами-членами ЄС над планом нового пакета санкцій. Німеччина та Франція лобіюють у Брюсселі, серед іншого, включення санкцій проти російського енергетичного гіганта "Лукойл" та сервісних компаній у нафтовій галузі.

Крім того, Берлін і Париж прагнуть закрити фінансові та логістичні лазівки, які використовуються Росією для обходу існуючих санкцій. Це може призвести до того, що додаткові російські банки, іноземні фінансові установи, пов'язані з системою транзакцій СПФС, розробленою російським Центральним банком, і постачальники криптовалютних послуг у Центральній Азії опиняться в санкційних списках.

