Германия хочет ужесточить визовые ограничения для россиян в Шенгене

Правительство ФРГ в рамках подготовки нового санкционного пакета против России предлагает еще больше сократить возможности получения шенгенских виз для российских туристов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Несмотря на войну в Украине, состоятельные россияне все еще могут ездить на отдых в страны ЕС. Правительство Германии хочет это изменить.

Реклама:

В рамках текущего планирования ЕС нового пакета санкций против России, немецкое правительство выступает за более ограниченную выдачу виз на въезд в Шенгенскую зону. В позиционном документе содержится призыв к полной имплементации руководящих принципов, опубликованных Европейской комиссией в 2022 году.

Эти директивы уже давно имели целью существенно ограничить выдачу виз гражданам России для туристических или шопинг-поездок в страны-члены ЕС.

Последние цифры показывают, что это явно не так. По данным ЕС, в прошлом году консульства в России выдали около 542 000 виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС или других государствах Шенгенской зоны, таких как Швейцария. Хотя это значительно меньше, чем в докоронавирусном 2019 году, это примерно на пятую часть больше, чем в 2023 году.

РЕКЛАМА:

Такое развитие событий вызывает разочарование, особенно в восточных странах ЕС. Там уже давно звучит критика относительно неприемлемости того, что состоятельные россияне, получающие выгоду от правительства лидера Кремля Владимира Путина, греются на солнце на средиземноморских пляжах стран ЕС, в то время как бесчисленное количество людей погибает в Украине в результате российской захватнической войны.

Особое внимание уделяется южным странам ЕС, где особенно любят отдыхать россияне. Например, итальянские консульства в России выдали более 152 000 шенгенских виз в 2024 году, что примерно на 12 процентов больше, чем в 2023 году. Французские консульские работники в России недавно выдали около 124 000 виз, испанские консульские работники – около 111 000, а греческие консульские работники – почти 60 000.

Для сравнения, консульства Германии в России одобрили только около 17 000 заявок на краткосрочные шенгенские визы в 2024 году. Это примерно на 2 000 меньше, чем в предыдущем году, и значительно меньше, чем в докоронавирусном 2019 году, когда эта цифра составляла почти 326 000.

Хотя вышеупомянутые цифры ЕС не включают долгосрочные визы и визы, выданные российским гражданам в третьих странах, дипломаты говорят, что они дают хорошие сравнительные данные.

Более ограничительная выдача виз может быть оправдана прежде всего с целью предотвращения въезда в страну россиян в качестве туристов, которые поддерживают интересы российского правительства или даже распространяют пропаганду войны. Формально это может быть реализовано с помощью нового регламента или более последовательного применения существующих руководящих принципов Европейской комиссии с 2022 года.

В них, например, говорится о том, что "в отношении граждан России, путешествующих в качестве туристов, оправдан очень строгий подход, поскольку сложнее оценить обоснованность поездки с туристической целью по сравнению с другими целями путешествия (деловая поездка, посещение семьи или медицинское назначение)".

Министерство иностранных дел заявило, что Германия уже ужесточила критерии выдачи виз российским гражданам в начале захватнической войны России против Украины. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с рекомендациями ЕС, шенгенских виз.

Европейская комиссия может представить конкретное предложение относительно будущего выдачи виз странами-членами ЕС. Сейчас она работает в тесной координации со странами-членами ЕС над планом нового пакета санкций. Германия и Франция лоббируют в Брюсселе, среди прочего, включение санкций против российского энергетического гиганта "Лукойл" и сервисных компаний в нефтяной отрасли.

Кроме того, Берлин и Париж стремятся закрыть финансовые и логистические лазейки, которые используются Россией для обхода существующих санкций. Это может привести к тому, что дополнительные российские банки, иностранные финансовые учреждения, связанные с системой транзакций СПФС, разработанной российским Центральным банком, и поставщики криптовалютных услуг в Центральной Азии окажутся в санкционных списках.

Напомним: