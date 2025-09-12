У суботу в Україні без опадів, у неділю на заході пройдуть дощі

Найближчими днями в Україні збережеться тепла і суха погода, лише на заході, в Житомирській та Вінницькій областях прогнозують короткочасні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "13-15 вересня без опадів, лише в західних, у суботу й у Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень 14 вересня в західних, Житомирській, Вінницькій області та на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с".

Деталі: Температура вночі 8-16°, на сході країни 5-11°; вдень 18-24°, у суботу на Закарпатті й Одещині до 26°, у понеділок в західних областях 16-21°.

У столиці без опадів, вночі 11-13°, вдень 21-23°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.