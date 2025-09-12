Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У суботу в Україні без опадів, у неділю на заході пройдуть дощі

Ірина БалачукП'ятниця, 12 вересня 2025, 13:10
У суботу в Україні без опадів, у неділю на заході пройдуть дощі
Фото pixabay.com

Найближчими днями в Україні збережеться тепла і суха погода, лише на заході, в Житомирській та Вінницькій областях прогнозують короткочасні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "13-15 вересня без опадів, лише в західних, у суботу й у Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень 14 вересня в західних, Житомирській, Вінницькій області та на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с".

Реклама:

Деталі: Температура вночі 8-16°, на сході країни 5-11°; вдень 18-24°, у суботу на Закарпатті й Одещині до 26°, у понеділок в західних областях 16-21°.

У столиці без опадів, вночі 11-13°, вдень 21-23°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
погода
В Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі
На заході України очікуються дощі та грози, у Києві й на сході – без опадів
На півдні і заході України дощитиме
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: