В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, только на западе, в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют кратковременные дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "13-15 сентября без осадков, только в западных, в субботу и в Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Днем 14 сентября в западных, Житомирской, Винницкой областях и на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с".

Детали: Температура ночью 8-16°, на востоке страны 5-11°; днем 18-24°, в субботу на Закарпатье и в Одесской области до 26°, в понедельник в западных областях 16-21°.

В столице без осадков, ночью 11-13°, днем 21-23°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.