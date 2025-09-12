Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди

Ирина БалачукПятница, 12 сентября 2025, 13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, только на западе, в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют кратковременные дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "13-15 сентября без осадков, только в западных, в субботу и в Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Днем 14 сентября в западных, Житомирской, Винницкой областях и на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с". 

Реклама:

Детали: Температура ночью 8-16°, на востоке страны 5-11°; днем 18-24°, в субботу на Закарпатье и в Одесской области до 26°, в понедельник в западных областях 16-21°.

В столице без осадков, ночью 11-13°, днем 21-23°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
погода
В Украине будет тепло, на западе пройдут дожди
На западе Украины ожидаются дожди и грозы, в Киеве и на востоке – без осадков
На юге и западе Украины пройдут дожди
Последние новости
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать "Западный берег"
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
00:19
В США растет самый высокий подсолнух в мире: его вырастил украинец, который покинул страну еще подростком
23:41
Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу
Все новости...
Реклама:
Реклама: