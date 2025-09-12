Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський затвердив 12 вересня Днем військ радіоелектронної боротьби

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 14:34
Зеленський затвердив 12 вересня Днем військ радіоелектронної боротьби
фото: Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня військ радіоелектронної боротьби, який відзначатимуть щороку 12 вересня.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Facebook

Деталі: У документі зазначається, що свято запроваджено "p метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави".

Реклама:

Указ набув чинності з дня його опублікування.

 
фото: Зененський

Зеленський також привітав військових із професійним святом, наголосивши, що воїни РЕБ "які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України".

Пряма мова: " Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці.

614РЕКЛАМА:
 
фото: Зененський

Дякую кожному й кожній з вас за цю надважливу роботу. Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою. І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять.

Дякую вам. З Днем військ радіоелектронної боротьби".

Зеленськийармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Зеленський
Зеленський зустрівся із Келлогом: обговорили гарантії безпеки і тиск на Росію
Зеленський пропонує інтегрувати Україну до "східного щита ППО" Європи
Зеленський і президент Фінляндії обговорили атаку РФ на Польщу та санкції проти Москви
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: