Зеленський затвердив 12 вересня Днем військ радіоелектронної боротьби

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня військ радіоелектронної боротьби, який відзначатимуть щороку 12 вересня.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Facebook

Деталі: У документі зазначається, що свято запроваджено "p метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави".

Указ набув чинності з дня його опублікування.

Зеленський також привітав військових із професійним святом, наголосивши, що воїни РЕБ "які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України".

Пряма мова: " Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці.

Дякую кожному й кожній з вас за цю надважливу роботу. Ви щодня рятуєте життя та робите нашу армію сильнішою. І завжди пам’ятатимемо й будемо вдячними тим, хто віддав своє життя в цій війні. Світла і вічна пам’ять.

Дякую вам. З Днем військ радіоелектронної боротьби".