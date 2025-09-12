Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЗЗеленский утвердил 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы

Анастасия ПроцПятница, 12 сентября 2025, 14:34
ЗЗеленский утвердил 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы
ФОТО: ЗЕНЕНСКИЙ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня войск радиоэлектронной борьбы, который будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

Источник: сайт президента, Зеленский в Facebook

Детали: В документе отмечается, что праздник введен "с целью развития национальных военных традиций, учитывая роль войск радиоэлектронной борьбы в обеспечении отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также электромагнитного прикрытия объектов критической инфраструктуры государства".

Реклама:

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

 

ФОТО: ЗЕНЕНСКИЙ

Зеленский также поздравил военных с профессиональным праздником, отметив, что воины РЭБ "невидимо, но очень профессионально работают для защиты Украины".

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Воины радиоэлектронной борьбы обезвреживают вражеские дроны и ракеты, прикрывают позиции, поддерживают связь между подразделениями и помогают нашим воинам быть в безопасности.

 

ФОТО: ЗЕНЕНСКИЙ

Спасибо каждому и каждой из вас за эту важнейшую работу. Вы ежедневно спасаете жизни и делаете нашу армию сильнее. И всегда будем помнить и будем благодарны тем, кто отдал свою жизнь в этой войне. Светлая и вечная память.

Спасибо вам. С Днем войск радиоэлектронной борьбы".

Зеленскийармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
фотоВ Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных
Все новости...
Зеленский
Зеленский встретился с Келлогом: обсудили гарантии безопасности и давление на Россию
Зеленский предлагает интегрировать Украину в "восточный щит ПВО" Европы
Зеленский и президент Финляндии обсудили атаку РФ на Польшу и санкции против Москвы
Последние новости
04:00
Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях
03:47
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
02:04
боксЖасан добыл единственную медаль для Украины на ЧМ-2025
01:40
Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
01:32
Tesla прекратила продажи самой дешевой версии Cybertruck, потому что ее никто не покупает
01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег
00:22
Новый вирус-вымогатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows и шифрует жесткие диски
Все новости...
Реклама:
Реклама: