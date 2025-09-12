ЗЗеленский утвердил 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня войск радиоэлектронной борьбы, который будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

Источник: сайт президента, Зеленский в Facebook

Детали: В документе отмечается, что праздник введен "с целью развития национальных военных традиций, учитывая роль войск радиоэлектронной борьбы в обеспечении отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также электромагнитного прикрытия объектов критической инфраструктуры государства".

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Зеленский также поздравил военных с профессиональным праздником, отметив, что воины РЭБ "невидимо, но очень профессионально работают для защиты Украины".

Прямая речь: "Воины радиоэлектронной борьбы обезвреживают вражеские дроны и ракеты, прикрывают позиции, поддерживают связь между подразделениями и помогают нашим воинам быть в безопасности.

Спасибо каждому и каждой из вас за эту важнейшую работу. Вы ежедневно спасаете жизни и делаете нашу армию сильнее. И всегда будем помнить и будем благодарны тем, кто отдал свою жизнь в этой войне. Светлая и вечная память.

Спасибо вам. С Днем войск радиоэлектронной борьбы".