В ЄС збираються посилити візовий режим для росіян – Politico

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 13 вересня 2025, 12:58
Видання Politico з посиланням на представника Єврокомісії повідомило, що ЄС готується посилити свою позицію щодо видачі віз громадянам Росії після багаторічного тиску з боку країн-членів, розташованих уздовж його східного кордону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За словами представника ЄК, в нових рекомендаціях для країн Євросоюзу, які мають бути опубліковані наприкінці року, будуть рекомендовані більш жорсткі обмеження на видачу віз росіянам та громадянам інших ворожих країн.

Два європейських дипломати з країн, що межують з Росією, заявили, що їхні уряди роками лобіювали в Брюсселі прийняття таких рекомендацій, а один з дипломатів назвав їх давно запізнілими.

ЄС вже розірвав угоду про спрощення візового режиму з Росією у вересні 2022 року після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, що зробило процес подання заявок на отримання віз дорожчим і складнішим.

Але видача віз залишається відповідальністю окремих країн-членів, а це означає, що виконавча влада Єврокомісії не може накласти повну заборону на в'їзд росіян до блоку.

Як наслідок, національна політика дуже різниться: деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують або суворо обмежують видачу віз росіянам, за винятком особливих випадків; тоді як інші, зокрема Угорщина, Франція, Іспанія та Італія, продовжують надавати їм візи більш ліберально.

За словами представника Єврокомісії, майбутня загальноєвропейська стратегія, яку планується оприлюднити в грудні, не встановлюватиме обов'язкових правил, а скоріше надаватиме загальні рекомендації, в тому числі більш жорсткі критерії для росіян, які в'їжджають до країн Євросоюзу.

Згідно із закликом до Брюсселя, план частково "зосередиться на вирішенні нових викликів, особливо тих, що пов'язані з ризиками для безпеки".

Керівні принципи, які все ще обговорюються, відокремлені від будь-якої потенційної заборони на видачу віз, що розглядається як частина наступного пакету санкцій ЄС проти Росії.

Деякі представники російського громадянського суспільства застерігають ЄС від використання туристичних віз як зброї проти Москви. Юлія Навальна, ключова фігура російської опозиції у вигнанні і вдова покійного лідера опозиції Алексєя Навального, цього тижня висловила своє занепокоєння після того, як ЗМІ повідомили, що ЄС розглядає можливість заборони на в'їзд російських туристів в рамках 19-го пакету санкцій, який має бути оприлюднений пізніше цього місяця.

У листі до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас Навальна закликала Брюссель "провести чітке розмежування між відповідальністю режиму і звичайних росіян". Вона запропонувала націлити такі обмеження на "олігархів, силовиків, пропагандистів та інших спільників режиму".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вже давно пропонує заборонити російським дипломатам виїжджати за межі країни, де вони працюють.

Що було раніше:

  • Посилення візових обмежень для російських туристів просуває німецький уряд.
  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас говорила, що до 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.

