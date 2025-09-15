ЗМІ: Політв’язня, який відмовився залишити Білорусь, повернули в колонію

Білоруський політв'язень Микола Статкевич, якого режим Лукашенка звільнив з-поміж 52 осіб 11 вересня і який відмовився залишати Білорусь, знову опинився в ув'язненні.

Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на перевірене джерело, "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, політв’язня помістили до колонії в Глибокому, де його утримували і раніше. Інших подробиць не повідомляють.

11 вересня 69-річний Статкевич вийшов у нейтральній зоні між Білоруссю і Литвою. ЗМІ публікували зображення з камер спостереження, як чоловік, схожий на Статкевича, сидить у зоні між КПП на кордонах Литви та Білорусі.

Повідомляли, що представники білоруської опозиції та дружина Статкевича не знали про його місцеперебування після того, як він за власним рішенням відмовився перетнути кордон.

У 2010 році Статкевич був кандидатом у президенти. Після участі в акції 19 грудня 2010 року засуджений на 6 років колонії посиленого режиму, звільнений 2015 року. Знову брав активну участь у політичних кампаніях і протестах.

У травні 2020 року, ще до початку протестів, був заарештований. Засуджений на 14 років колонії особливого режиму за обвинуваченням в організації масових заворушень.

Що передувало: 11 вересня режим Лукашенка звільнив 52 політв’язнів – вони перетнули білоруський кордон і перебувають у Литві. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі.

Також стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

