У Києві в квартирі вибухнула граната: загинули двоє людей, ще одна постраждала

Анастасія ПроцПонеділок, 15 вересня 2025, 21:19
фото: національна поліція України

15 вересня у квартирі в Дніпровському районі столиці стався вибух, унаслідок якого загинули 38-річний власник квартири та його 46-річний знайомий. Ще одного киянина, 48 років, із пораненнями доправили до лікарні.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала". 

Деталі: На місці працюють слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи й інші служби.

Оновлено: Згодом в поліції повідомили, що внаслідок детонації боєприпасу загинули 38-річний власник квартири та його 46-річний знайомий. Ще одного киянина, 48 років, із пораненнями доправили до лікарні, його стан лікарі оцінюють як стабільний. Правоохоронці продовжують працювати на місці та з’ясовувати всі обставини події.

Дослівно: "За вказаним фактом слідчими Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок" та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з бойовими припасами".

Київполіціявибух
