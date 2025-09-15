Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве в квартире взорвалась граната: погибли два человека, еще один пострадал

Анастасия ПроцПонедельник, 15 сентября 2025, 21:19
В Киеве в квартире взорвалась граната: погибли два человека, еще один пострадал
фото: Национальная полиция Украины

15 сентября в квартире в Днепровском районе столицы произошел взрыв, в результате которого погибли 38-летний владелец квартиры и его 46-летний знакомый. Еще одного киевлянина, 48 лет, с ранениями доставили в больницу.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Информация о происшествии поступила сегодня около 15:30. По предварительным данным, в помещении взорвалась граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал".

Реклама:

Детали: На месте работают следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы.

Обновлено: Впоследствии в полиции сообщили, что в результате детонации боеприпаса погибли 38-летний владелец квартиры и его 46-летний знакомый. Еще одного киевлянина, 48 лет, с ранениями доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное. Правоохранители продолжают работать на месте и выяснять все обстоятельства происшествия.

Дословно: "По данному факту следователями Днепровского управления полиции начато уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай" и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с боевыми припасами".

Киевполициявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Киев
Звуки выстрелов и клубы дыма: в Киеве снимают фильм о войне
Убийство подростка на фуникулере: прокуроры просят пожизненное заключение для обвиняемого
В Киеве "Лексус" столкнулся с учебным авто и перевернулся на крышу
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: