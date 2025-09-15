В Киеве в квартире взорвалась граната: погибли два человека, еще один пострадал

15 сентября в квартире в Днепровском районе столицы произошел взрыв, в результате которого погибли 38-летний владелец квартиры и его 46-летний знакомый. Еще одного киевлянина, 48 лет, с ранениями доставили в больницу.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Информация о происшествии поступила сегодня около 15:30. По предварительным данным, в помещении взорвалась граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал".

Реклама:

Детали: На месте работают следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие службы.

Обновлено: Впоследствии в полиции сообщили, что в результате детонации боеприпаса погибли 38-летний владелец квартиры и его 46-летний знакомый. Еще одного киевлянина, 48 лет, с ранениями доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное. Правоохранители продолжают работать на месте и выяснять все обстоятельства происшествия.

Дословно: "По данному факту следователями Днепровского управления полиции начато уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай" и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с боевыми припасами".