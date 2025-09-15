З Німеччини екстрадували обвинувачену у справі продажу за безцінь землі на Закарпатті

До України екстрадували обвинувачену у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті: жінка занизила вартість земельної ділянки на 81,7 млн грн.

Джерело: НАБУ, САП

Дослівно: "Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом генерального прокурора та Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, за сприяння компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Польща екстрадували до України обвинувачену у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті".

Реклама:

Деталі: У НАБУ повідомляють, що жінка занизила вартість земельної ділянки на 81,7 млн грн.

Протягом 48 годин обвинувачену доставлять до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Передача підозрюваної співробітникам Національного бюро відбулась в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець - Корчова" Львівської області.

614РЕКЛАМА:

У червні 2024 року правоохоронні органи викрили у цій справі міського голову, голову районної ради на Закарпатті та ще 4 осіб на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності товариству, яке, за версією слідства, контролюється головою районної ради.