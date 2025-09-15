Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Германии экстрадировали обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 сентября 2025, 18:30
Из Германии экстрадировали обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье
фото - набу

В Украину экстрадировали обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье: женщина занизила стоимость земельного участка на 81,7 млн грн.

Источник: НАБУ, САП

Дословно: "Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом генерального прокурора и Департаментом международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины, при содействии компетентных органов Федеративной Республики Германия и Республики Польша экстрадировали в Украину обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье".

Реклама:

Детали: В НАБУ сообщают, что женщина занизила стоимость земельного участка на 81,7 млн грн.

В течение 48 часов обвиняемую доставят в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения.

Передача подозреваемого сотрудникам Национального бюро состоялась в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец - Корчова" Львовской области.

РЕКЛАМА:

В июне 2024 года правоохранительные органы разоблачили в этом деле городского голову, председателя районного совета в Закарпатье и еще 4 человек в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности обществу, которое, по версии следствия, контролируется председателем районного совета.

НАБУэкстрадицияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
НАБУ
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Печерский суд продлил арест детектива НАБУ Магамедрасулова до 21 октября
Детектив НАБУ попал в ДТП в Ивано-Франковской области, был трезв – бюро
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: