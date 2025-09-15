Из Германии экстрадировали обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье

В Украину экстрадировали обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье: женщина занизила стоимость земельного участка на 81,7 млн грн.

Источник: НАБУ, САП

Дословно: "Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом генерального прокурора и Департаментом международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины, при содействии компетентных органов Федеративной Республики Германия и Республики Польша экстрадировали в Украину обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье".

Реклама:

Детали: В НАБУ сообщают, что женщина занизила стоимость земельного участка на 81,7 млн грн.

В течение 48 часов обвиняемую доставят в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения.

Передача подозреваемого сотрудникам Национального бюро состоялась в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец - Корчова" Львовской области.

РЕКЛАМА:

В июне 2024 года правоохранительные органы разоблачили в этом деле городского голову, председателя районного совета в Закарпатье и еще 4 человек в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности обществу, которое, по версии следствия, контролируется председателем районного совета.