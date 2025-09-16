Усі розділи
Лукашенко відхрестився від дронів, що залетіли до Польщі та Литви

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 16 вересня 2025, 16:19
Лукашенко відхрестився від дронів, що залетіли до Польщі та Литви
фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко наполягає, що Мінськ непричетний до російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі та Литви.

Джерело: білоруське держагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда"

Деталі: Лукашенко заявив про непричетність Білорусі до випадків потрапляння російських апаратів типу "Шахед" у повітряний простір Польщі та Литви, та висловив думку, що сусіди перебільшено реагують на такі інциденти.

"Усе, що сьогодні залітає у Польщу, Литву – ми до цього не маємо ніякого стосунку. Якби ми вили так, як вони, після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, Росії, через Польщу там, Литву… Ми ніколи такого не робили. Ми спокійно реагуємо за відповідними лініями", – заявив Лукашенко.

Зауважимо, Лукашенко не уточнив, коли за роки повномасштабної війни були згадані ним випадки "зальоту українських БпЛА до Білорусі через Польщу чи Литву"; публічно про це нічого не відомо. Водночас з'являлась інформація про випадки, коли внаслідок українських засобів протидії "Шахеди" над Україною збивались з курсу і летіли до Білорусі. 

Як відомо, минулого тижня російські безпілотники типу "Шахед" вперше масово залетіли у повітряний простір Польщі і їх вперше почали збивати. Крім того, один російський БпЛА майже годину літав у повітряному просторі Румунії під наглядом винищувачів. 

Інциденти сталися на тлі російсько-білоруських навчань "Запад 2025". У Білорусі заявили, що завчасно попередили сусідів про наближення російських безпілотників до їхнього кордону; Польща підтвердила це. 

Цьому передувала ще серія поодиноких інцидентів із "заблукалими" безпілотниками, що залітали у повітряний простір Молдови, Румунії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії. В останньому випадку припустили, що БпЛА міг бути українським. 

Також у Білорусі заявили, що під час навчань "Запад" відпрацювали розгортання російського ракетного комплексу "Орєшнік".

