Лукашенко помилував 25 в’язнів, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 16 вересня 2025, 18:48
Лукашенко помилував 25 в’язнів, зокрема засуджених за екстремістські злочини
Лукашенко. Фото - getty images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні Дня народної єдності помилував 25 осіб, засуджених, зокрема, за "злочини екстремістського спрямування".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: Серед помилуваних – 12 жінок і 13 чоловіків. 19 осіб віком до 40 років. У багатьох з них є діти, а одна засуджена є багатодітною матір'ю. Один з помилуваних на момент арешту був неповнолітнім.

"Всі вони визнали провину і розкаялися у скоєному, взяли зобов'язання вести законослухняний спосіб життя", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Нагадаємо, 11 вересня білоруська влада звільнила 52 в'язнів. Серед них були, зокрема, і політв'язні. 

Це сталося після зустрічі Олександра Лукашенка з посланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

Коул пізніше заявив, що США працюють над звільненням решти білоруських політв'язнів, які перебувають у місцях відбування покарання.

Під час цієї ж зустрічі Коул оголосив, що Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа". 

Також Коул повідомив, що США хочуть повернути посольство в Мінськ.

