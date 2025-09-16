В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"

В офісі президента відбуласть зустріч із депутатами "Слуги народу", президент Володимир Зеленський розповів парламентарям, що якщо справи на фронті погіршаться, то "будуть важкі рішення".

Джерело: поінформовані співрозмовники УП серед нардепів "Слуги народу", речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі УП

Пряма мова Палійчук: "Провели засідання фракції за участі президента. Зустріч в Офісі президента тривала півтори години.

Обговорили питання захисту ВПО, роботу держслужби під час війни, гарантії безпеки для України і готовність України до мирного процесу".

Деталі: За словами джерел у фракції "СН", на зустрічі було приблизно 150 членів фракції.

Палійчук уточнила УП, що частина нардепів не прийшла, оскільки вони залученні до консультацій щодо держбюджету на 2026 рік, частина у відрядженні, а частина захворіла.

Тож в ОП домовилися про ще одну зустріч з 6 по 10 жовтня.

Щодо війни то, за словами джерел УП, президент сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватись на нормальні умови угоди. Але, за словами співрозмовника, остаточне рішення буде за Радою, Кабміном.

Водночас, Зеленський зазначив, що "будуть важкі рішення", якщо справи на фронті "будуть погані".

Окремо нардепи говорили про ситуацію із законом про НАБУ і САП.

Також депутати запитували про закон про "вічне ПЕПство". Зокрема, парламентарі питали про можливість послабити законодавство хоча б до такого рівня, як працює в Європі. Вирішили обговорити це питання ще раз у жовтні.

Зустріч відбувалась у форматі питання/відповідь.