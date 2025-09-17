Усі розділи
ЗМІ: Мерц відмовив Навроцькому в репараціях

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 17 вересня 2025, 09:20
Фрідріх Мерц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким відмовив у виплаті репарацій за Другу світову війну.

Джерело: публікація dpa, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає агентство, візит Навроцького до Німеччини "затьмарили" неодноразові вимоги польського президента, щоб Німеччина надалі виплачувала Польщі репарації за збитки, завдані їй під час Другої світової війни.

Джерела розповіли dpa, що Навроцький підтвердив свої вимоги під час переговорів з Мерцом.

У відповідь очільник німецького уряду повторив позицію Берліна про те, що це питання вже давно вирішене.

Крім того, в ході зустрічі Мерц запевнив Навроцького у повній солідарності перед загрозою з боку Росії. Канцлер підкреслив, що Німеччина "твердо і непохитно" підтримує Польщу.

Спільна безпека в регіоні Балтійського моря і на східному фланзі НАТО залишається "ключовим пріоритетом", сказав Мерц.

Повідомляли, що Навроцький також порушив питання післявоєнних репарацій перед німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, однак у відповідь почув, що це питання вже вирішене.

Представник уряду Німеччини з питань Польщі Кнут Абрахам раніше запропонував Варшаві замість репарацій гарантії безпеки. 

На початку вересня Навроцький заявляв, що для добросусідських відносин між Польщею і Німеччиною необхідно вирішити питання репарацій.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін регулярно відхиляв ці вимоги.

репараціїПольщаНімеччинаМерц
