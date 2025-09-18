Посадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон

Львівські правоохоронці 18 вересня викрили підполковника юстиції Міноборони на спробі вивезти за кордон військовозобов'язаного.

Джерело: Офіс генпрокурора, поліція Львівської області

Дослівно поліція: "За 12 000 доларів фігурант мав переправити військовозобов’язаного в одну з країн Європейського Союзу, а ще за 4 500 – пообіцяв вплинути на рішення посадових осіб щодо зняття його з розшуку в РТЦК та СП. Чоловіку повідомлено про підозру".

Деталі: За даними правоохоронців, йдеться про 45-річного мешканця Одеси. Він пообіцяв військовозобов’язаному вплинути на рішення посадових осіб щодо зняття його з розшуку в РТЦК та СП й оформлення йому фіктивної відстрочки від мобілізації у зв’язку з доглядом за дружиною з інвалідністю.

Правоохоронці задокументували одержання спершу 4,5 тисяч доларів США, а потім – 12 тисяч. Після отримання другого траншу чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються інші можливі співучасники злочину.

фото - нацполіція

Військовослужбовцю готується повідомлення про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.