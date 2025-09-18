Чиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу

Львовские правоохранители 18 сентября разоблачили подполковника юстиции Минобороны при попытке вывезти за границу военнообязанного.

Источник: Офис генпрокурора, полиция Львовской области

Дословно полиция: "За 12 000 долларов фигурант должен был переправить военнообязанного в одну из стран Европейского Союза, а еще за 4 500 – пообещал повлиять на решение должностных лиц о снятии его с розыска в РТЦК и СП. Мужчине сообщено о подозрении".

Детали: По данным правоохранителей, речь идет о 45-летнем жителе Одессы. Он пообещал военнообязанному повлиять на решение должностных лиц о снятии его с розыска в РТЦК и СП и оформлении ему фиктивной отсрочки от мобилизации в связи с уходом за женой-инвалидом.

Правоохранители задокументировали получение сначала 4,5 тысяч долларов США, а затем – 12 тысяч. После получения второго транша мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

фото - нацполиция

фото - нацполиция

Военнослужащему готовится уведомление о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.