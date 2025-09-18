Усі розділи
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 18 вересня 2025, 20:16
фото: Getty Images

Євросоюз планує прискоритись щодо відмови від російського скрапленого природного газу (СПГ) на тлі заклтків президента США Дональда Трампа до ЄС обмежити купівлю енергоносіїв у РФ.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними Bloomberg, Європейська комісія розглядає можливість включення до 19-го пакета санкцій проти Росії положення про припинення імпорту всього російського СПГ раніше запланованого терміну – кінця 2027 року.

Також Єврокомісія розглядає можливість прискорити припинення імпорту скрапленого газу з Росії через коригування плану RePowerEU, спрямованого на припинення залежності від російських енергоносіїв, ідеться в публікації.

Відомо, що відмова від купівлі російських нафти і газу в останні тижні почала активно лунати від президента США Дональда Трампа та його адміністрації як передумова посилення санкційного тиску на Росію.

Як пише Bloomberg, цю опцію в ЄС почали розглядати через те, що багато держав-членів не підтримують іншу вимогу адміністрації Трампа – тарифи проти Індії та Китаю, найбільших покупців російської нафти.

Точна дата відмови від російського СПГ буде визначатись з огляду на те, що в другій половині 2026 року на світовому ринку газу прогнозується надлишок попиту, тож припинення імпорту з Росії не буде таким відчутним для ЄС.

Хоча Євросоюз різко скоротив імпорт російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му, він продовжує закуповувати російський СПГ.

У першому півріччі 2025 року ЄС імпортував з Росії скраплений газ на 4,5 млрд євро – це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цього року Єврокомісія запропонувала проєкт регламенту про відмову від імпорту російського СПГ до кінця 2027 року, який наразі обговорюється Європейським парламентом і Радою ЄС.

