Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Мелоні посилили охорону після вбивства Чарлі Кірка у США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 вересня 2025, 21:18
У Мелоні посилили охорону після вбивства Чарлі Кірка у США
Джорджа Мелоні. Фото - getty images

Після резонансного вбивства американського консервативного діяча Чарлі Кірка у США премʼєр-міністерці Італії Джорджі Мелоні та її двом віцепремʼєрам посилили охорону до найвищого рівня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica

Деталі: Після вбивства Кірка Міністерство внутрішніх справ Італії видало циркуляр, який передбачав "перегляд і можливе посилення заходів" щодо перших осіб держави: Мелоні та її заступникам, міністру закордонних справ Антоніо Таяні та міністру інфраструктури Маттео Сальвіні.

Реклама:

У четвер Таяні сказав журналістам, що для них трьох підвищили рівень охорони.

"Атмосфера не найкраща. Я закликаю всіх заспокоїтися. Я нікого не образив", – додав голова італійського МЗС.

Італійська премʼєрка та віцепремʼєри після приходу до влади у 2022 році обрали для себе охорону другого рівня. Її підвищення означає, що тепер Мелоні, Таяні та Сальвіні супроводжуватимуть два-три броньовані авто з трьома агентами в кожному.

614РЕКЛАМА:

10 вересня у штаті Юта під час публічного виступу застрелили Чарлі Кірка – одного з найвідоміших консервативних активістів США та засновника руху Turning Point USA.

Ця подія викликала резонанс в американському суспільстві та була використана адміністрацією Дональда Трампа як привід звинуватити Демократичну партію в політичному насильстві.

Читайте також: Cимвол чужої війни: як смерть українки у США стала передвиборчим інструментом.

Італія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп хоче разом з лідером Китаю припиняти війну Росії проти України
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Усі новини...
Італія
Справа про підрив "Північних потоків": Італія дозволила екстрадицію підозрюваного українця
"Храм швидкості", або царство "тіфоззі": історія легендарної Монци
Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території
Останні новини
07:10
Росіяни влучили ракетою в багатоповерхівку у Дніпрі – мер
07:00
Сили оборони відмінусували ще 1070 російських окупантів
06:26
Пентагон вимагає, щоб журналісти публікували лише погоджену інформацію – ЗМІ
05:46
оновлено від 4:32По всій Україні була повітряна тривога через ракетну небезпеку
05:12
Трамп заявив про "смертельний удар" по судну, причетному до наркоторгівлі
04:04
На Київщині ППО працює по ворожих дронах
03:30
оновленоУ Дніпрі, Павлограді та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
03:08
відеоДрони атакували НПЗ у російському Саратові – соцмережі
02:32
Португалія заявила, що визнає Палестину в неділю
02:04
Трамп хоче разом з лідером Китаю припиняти війну Росії проти України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: