Естонія попросила НАТО про консультації після інциденту з винищувачами РФ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 вересня 2025, 21:07
Естонія попросила НАТО про консультації після інциденту з винищувачами РФ
Крістен Міхал. Фото з його соцмережі Х

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО у звʼязку з порушенням повітряного простору винищувачами Росії.

Джерело: "Європейська правда", про це він написав на Х

Деталі: У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків. 

Естонський премʼєр назвав порушення повітряного простору "абсолютно неприйнятним".

"Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4 (Договору про НАТО. – Ред.)", – додав Міхал.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас раніше назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до "нищівного тиску" на Росію.

ЕстоніяНАТОвинищувачі
