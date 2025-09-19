Зеленський затвердив рішення РНБО щодо оборонного бюджету на 2026 рік

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо пропозицій до держбюджету по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України на 2026 рік.

Джерело: указ президента № 692/2025

Деталі: Зокрема, згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів доручено:

передбачити у проєкті закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України для сектору безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

передбачити можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;

ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки і оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

ужити у 2026 році заходів щодо забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого в період воєнного стану, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським і їх сім'ям під час дії воєнного стану";

продовжити у 2026 році здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;

забезпечити у 2026 році виконання завдання щодо першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними напрямами;

розробити та затвердити до 1 березня 2026 року Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2031 року;

забезпечити у 2026 році інформування апарату Ради національної безпеки і оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки і оборони України.

Також у затвердженому президентом рішенні РНБО є ряд доручень уряду під грифом "для службового користування".