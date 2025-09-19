Зеленский утвердил решение СНБО относительно оборонного бюджета на 2026 год

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по предложениям к госбюджету по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины на 2026 год.

Источник: указ президента № 692/2025

Детали: В частности, согласно решению СНБО, Кабинету министров поручено:

Реклама:

предусмотреть в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины для сектора безопасности и обороны в объеме не менее объема расходов, предусмотренных законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год";

предусмотреть возможность корректировки в 2026 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки;

принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026 году для органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

принять в 2026 году меры по обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели лиц, а также их смерти в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного в период военного положения, с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения";

продолжить в 2026 году осуществление мероприятий по привлечению дополнительных источников военно-технической помощи Украине;

обеспечить в 2026 году выполнение задачи по первоочередному финансированию деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям;

разработать и утвердить до 1 марта 2026 года Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2031 года;

обеспечить в 2026 году информирование аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

Также в утвержденном президентом решении СНБО есть ряд поручений правительству под грифом "для служебного пользования".