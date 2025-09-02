Усі розділи
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа

Іван Д'яконовВівторок, 2 вересня 2025, 03:05
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
Фото: "Кордон.Медіа"

В ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумам. Внаслідок атаки пошкоджено цивільна інфраструктура, спалахнула масштабна пожежа. Є поранені, серед них – дитина.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, начальника Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Деталі: За словами очільника ОВА, російські ударні безпілотники влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа. 

Пряма мова Кобзаря: "Два вибухи, які ви сьогодні чули – це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч розташований дитячий садочок. На жаль, є поранені люди".

Доповнено: Пізніше начальник Сумської МВА повідомив, що внаслідок обстрілу "зруйновано приміщення торгового ряду".

Пряма мова Кривошеєнка: "Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них – дитина. Пожежу ліквідовано".

 Передісторія:

  • Російська армія протягом дня 1 вересня інтенсивно атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини, постраждали 7 людей.

