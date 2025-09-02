Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
В ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумам. Внаслідок атаки пошкоджено цивільна інфраструктура, спалахнула масштабна пожежа. Є поранені, серед них – дитина.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, начальника Сумської МВА Сергій Кривошеєнко
Деталі: За словами очільника ОВА, російські ударні безпілотники влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа.
Пряма мова Кобзаря: "Два вибухи, які ви сьогодні чули – це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч розташований дитячий садочок. На жаль, є поранені люди".
Доповнено: Пізніше начальник Сумської МВА повідомив, що внаслідок обстрілу "зруйновано приміщення торгового ряду".
Пряма мова Кривошеєнка: "Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них – дитина. Пожежу ліквідовано".
Передісторія:
- Російська армія протягом дня 1 вересня інтенсивно атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини, постраждали 7 людей.