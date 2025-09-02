Землетрус в Афганістані забрав життя понад 800 людей, щонайменше 2800 поранені

Землетрус магнітудою 6 балів, який стався майже опівночі 31 серпня на глибині 10 км, забрав життя щонайменше 812 людей, щонайменше понад 2 800 дістали поранення.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними Талібану, землетрус забрав життя щонайменше 812 людей у провінціях Кунар та Нангархар.

Речник Міністерства охорони здоров’я Шарафат Заман закликав міжнародну спільноту надати допомогу для ліквідації наслідків катастрофи. Він зазначив, що ресурси адміністрації талібів виснажені.

За словами Кейт Кері з Управління ООН з координації гуманітарних питань, район землетрусу постраждав від сильного дощу у попередні 24-48 годин, що збільшує ризик зсувів і обвалів, через що багато доріг залишаються непрохідними.

Кері каже, що рятувальники та влада намагаються оперативно знищити трупи тварин, щоб мінімізувати ризик забруднення водойм.

Влада попереджає, що кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні команди поступово дістаються до ізольованих районів.

Китай висловив готовність допомогти з ліквідацією наслідків стихійного лиха "відповідно до потреб Афганістану і в межах своїх можливостей".

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія доставила 1 000 наметів до Кабула та 15 тонн продовольства до провінції Кунар, а з вівторка планується додаткова гуманітарна допомога.

Передісторія: