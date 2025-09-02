Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОВА показала наслідки дронової атаки РФ по Білій Церкві: пошкоджено багатоповерхівки, школу, авто

Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 10:59
ОВА показала наслідки дронової атаки РФ по Білій Церкві: пошкоджено багатоповерхівки, школу, авто
наслідки атаки РФ 2.09.25. фото ОВА

У Білій Церкві на Київщині внаслідок атаки російських дронів 2 вересня загинув охоронець гаражного кооперативу, було пошкоджено девʼять багатоповерхових будинків та школа, знищені 29 гаражів та 6 автомобілів.

Джерело: очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у соцмережах

Пряма мова: "На жаль, одна людина загинула. Це чоловік 1960 року. Його тіло було знайдемо під час гасіння пожежі кооперативу гаражів, він тут працював охоронцем.

Реклама:

Внаслідок ворожої атаки в місті вибито скління в 9 багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено два приватні будинки, дах школи. Рятувальники ліквідували пожежі на території торговельних, виробничих підприємств та гаражного кооперативу. Знищено 29 гаражів та 6 автомобілів, ще 11 гаражів та 8 автомобілів пошкоджено".

 
фото ова

Деталі: Очільник області додав, що оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Біла ЦеркваШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міжнародне фінансування України на 2026-2027 роки: підтверджено тільки третину
відеоПідозрюваний у вбивстві Парубія у коментарі журналістам визнав свою провину
Зустріч Фіцо з Путіним у Китаї почалася з питання про самопочуття лідера РФ: "Якщо я живий, то це вже добре"
відеоУ Львові прощаються з Андрієм Парубієм
відеоЗСУ відбили селище Удачне на Покровському напрямку і підняли український прапор
Британія ще на 2 роки продовжить підтримку українців, які залишили дім через війну
Усі новини...
Біла Церква
Росіяни атакували безпілотниками Білу Церкву: є загиблий і поранені
Росіяни вдарили по Білій Церкві – вирують масштабні пожежі на підприємствах
На Білоцерківській ТЕЦ сталася сильна пожежа: 2 загиблих
Останні новини
13:49
На внутнішньому ринку України падає попит на вживані автівки: топ-10 моделей
13:45
мапаРозвідка Британії пояснила, чому росіяни сунуть на Серебрянський ліс
13:35
Посилений захист та пункт управління ППО: "Українська бронетехніка" представила оновлені "Новатори"
13:31
Із Магучіх, Левченко та Коханом. Україна оголосила склад на чемпіонат світу з легкої атлетики
13:25
Населення Німеччини з 1990 року зросло майже на чотири мільйони
13:15
Міжнародне фінансування України на 2026-2027 роки: підтверджено тільки третину
13:12
відеоПідозрюваний у вбивстві Парубія у коментарі журналістам визнав свою провину
13:06
Зустріч Фіцо з Путіним у Китаї почалася з питання про самопочуття лідера РФ: "Якщо я живий, то це вже добре"
13:05
Президент Фінляндії заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України
12:56
фото У невизнаному Придністров'ї влаштували військовий парад до 35-річчя "республіки"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: