ОВА показала наслідки дронової атаки РФ по Білій Церкві: пошкоджено багатоповерхівки, школу, авто

У Білій Церкві на Київщині внаслідок атаки російських дронів 2 вересня загинув охоронець гаражного кооперативу, було пошкоджено девʼять багатоповерхових будинків та школа, знищені 29 гаражів та 6 автомобілів.

Джерело: очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у соцмережах

Пряма мова: "На жаль, одна людина загинула. Це чоловік 1960 року. Його тіло було знайдемо під час гасіння пожежі кооперативу гаражів, він тут працював охоронцем.

Внаслідок ворожої атаки в місті вибито скління в 9 багатоповерхових житлових будинках, пошкоджено два приватні будинки, дах школи. Рятувальники ліквідували пожежі на території торговельних, виробничих підприємств та гаражного кооперативу. Знищено 29 гаражів та 6 автомобілів, ще 11 гаражів та 8 автомобілів пошкоджено".

Деталі: Очільник області додав, що оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.