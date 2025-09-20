Усі розділи
В аеропортах Європи збої через кібератаку

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 10:58
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Фото: Getty Images

Системи реєстрації та посадки в низці європейських аеропортів стали жертвою кібератаки: найбільше постраждали аеропорти Берліна та Брюсселя.

Джерело: Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: У берлінському аеропорту повідомили, що атака у п’ятницю, 19 вересня, була спрямована не на сам аеропорт, а на стороннього постачальника систем для обслуговування пасажирів. 

"Через технічну несправність у системі постачальника, що використовується в усій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким вирішенням проблеми", – заявили там.

Аеропорт Брюсселя підтвердив, що також постраждав від атаки. Через інцидент доступна лише ручна реєстрація.

"Пасажирам радимо перевіряти статус свого рейсу безпосередньо в авіакомпанії та прибувати в аеропорт заздалегідь", – наголосили в адміністрації.

Про можливі затримки повідомив і лондонський аеропорт Гітроу, однак там інцидент пояснили "технічною проблемою" у стороннього постачальника.

Поки що невідомо, які ще європейські аеропорти зазнали збоїв. 

19 вересня у Великій Британії звинуватили двох молодих чоловіків у кібератаці на лондонську транспортну компанію в 2024 році.

У липні Британія повідомила про викриття операції російської військової розвідки, пов’язаної з використанням складного шкідливого програмного забезпечення для кібершпигунства. 

НімеччинаБельгіякібербезпекаавіа
