В аеропортах Європи збої через кібератаку

Системи реєстрації та посадки в низці європейських аеропортів стали жертвою кібератаки: найбільше постраждали аеропорти Берліна та Брюсселя.

Джерело: Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: У берлінському аеропорту повідомили, що атака у п’ятницю, 19 вересня, була спрямована не на сам аеропорт, а на стороннього постачальника систем для обслуговування пасажирів.

Реклама:

"Через технічну несправність у системі постачальника, що використовується в усій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким вирішенням проблеми", – заявили там.

Аеропорт Брюсселя підтвердив, що також постраждав від атаки. Через інцидент доступна лише ручна реєстрація.

"Пасажирам радимо перевіряти статус свого рейсу безпосередньо в авіакомпанії та прибувати в аеропорт заздалегідь", – наголосили в адміністрації.

614РЕКЛАМА:

Про можливі затримки повідомив і лондонський аеропорт Гітроу, однак там інцидент пояснили "технічною проблемою" у стороннього постачальника.

Поки що невідомо, які ще європейські аеропорти зазнали збоїв.

19 вересня у Великій Британії звинуватили двох молодих чоловіків у кібератаці на лондонську транспортну компанію в 2024 році.

У липні Британія повідомила про викриття операції російської військової розвідки, пов’язаної з використанням складного шкідливого програмного забезпечення для кібершпигунства.