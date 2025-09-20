Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон вимагає у ЗМІ погоджувати інформацію перед поширенням

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 15:19
Пентагон вимагає у ЗМІ погоджувати інформацію перед поширенням
фото: getty images

Міністерство оборони США повідомило низці видань, що надалі їхні акредитовані кореспонденти зобов’язані погоджувати публікацію будь-якої отриманої у Пентагоні інформації.

Джерело: The New York Times, "Європейська правда"

Деталі: Пентагон у п’ятницю розіслав акредитованим виданням інформаційну записку, у якій вимагає не збирати та не розповсюджувати інформацію, яка не була офіційно погоджена для публікації, під загрозою втрати акредитації. 

Реклама:

У записці йдеться, що інформація "має отримати погодження для публічного розповсюдження відповідними посадовцями до її публікації, навіть якщо вона не є засекреченою". 

На додачу, кореспондентів повідомили про встановлення обмежень на пересування всередині будівлі Пентагону. Досі акредитовані медіа могли без супроводу пересуватися значною частиною будівлі, хоча чимало офісів і переговорних кімнат були з обмеженим доступом. 

Акредитацію у Пентагоні мають близько 90 журналістів. 

614РЕКЛАМА:

Міністр оборони Піт Гегсет у п’ятницю затвітив допис, що "не преса керує Пентагоном, а народ". 

Гегсет неодноразово приєднувався до звинувачень Трампа на адресу ЗМІ та звинувачував журналістів у тому, що вони шкодять "зривають" політику Трампа, публікуючи "зливи" від "невдоволених колишніх співробітників". Він сам лише раз давав пресконференцію – коли США доєдналися до удару по Ірану у червні 2025 року.

У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати назву "Американська затока".

У квітні Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь Associated Press у президентському пулі журналістів.

Також Трамп подав позов проти The New York Times на 15 мільярдів доларів за буцімто наклеп; наразі суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.

СШАЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
США
У США зростає кількість смертей внаслідок інфікування бактерією, що "поїдає тіло"
Сибіга відвідає Нью-Йорк із Зеленським
У США безвісти зникла 38-річна жінка родом з України, яка вважала себе пророчицею
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: