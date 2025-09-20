У Яремче у вікні поїзда з'явився напис "слава Росії", поліція розбирається

напис у потязі в Яремче, фото з соцмереж

У місті Яремче на Івано-Франківщині у вікні поїзда сполученням "Київ – Рахів" з'явилася електронна таблиця із написом "слава Росії", поліція проводить перевірку.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Дослівно: "20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзда зі сполученням "Київ – Рахів" знаходиться електронна таблиця із написом "слава Росії".

Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій, з якого здійснюється програмування даної електронної таблиці".

Деталі: Працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.