У Яремче у вікні поїзда з'явився напис "слава Росії", поліція розбирається
Субота, 20 вересня 2025, 16:57
У місті Яремче на Івано-Франківщині у вікні поїзда сполученням "Київ – Рахів" з'явилася електронна таблиця із написом "слава Росії", поліція проводить перевірку.
Джерело: поліція Івано-Франківської області
Дослівно: "20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзда зі сполученням "Київ – Рахів" знаходиться електронна таблиця із написом "слава Росії".
Реклама:
Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій, з якого здійснюється програмування даної електронної таблиці".
Деталі: Працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.