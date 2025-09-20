Все разделы
В Яремче в окне поезда появилась надпись "слава России", полиция разбирается

Катерина ТищенкоСуббота, 20 сентября 2025, 16:57
В Яремче в окне поезда появилась надпись слава России, полиция разбирается
надпись в поезде в Яремче, фото из соцсетей

В городе Яремче Ивано-Франковской области в окне поезда сообщением "Киев – Рахов" появилась электронная таблица с надписью "слава России", полиция проводит проверку.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Дословно: "20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда сообщением "Киев – Рахов" находится электронная таблица с надписью "слава России".

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы".

Детали: Сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет и начали проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

Ивано-Франковская областьжелезная дорогапровокации
