В Яремче в окне поезда появилась надпись "слава России", полиция разбирается

надпись в поезде в Яремче, фото из соцсетей

В городе Яремче Ивано-Франковской области в окне поезда сообщением "Киев – Рахов" появилась электронная таблица с надписью "слава России", полиция проводит проверку.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Дословно: "20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда сообщением "Киев – Рахов" находится электронная таблица с надписью "слава России".

Реклама:

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы".

Детали: Сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет и начали проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.