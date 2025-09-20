Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених

Катерина ТищенкоСубота, 20 вересня 2025, 18:11
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
ілюстративне фото Getty Images

На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів відкрив вогонь у бік правоохоронців, поранено двох поліцейських.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. У с. Піщаний Брід Новоукраїнського району під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських. 

Реклама:

Внаслідок стрілянини начальник СРПП (Сектор реагування патрульної поліції – ред.) отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник — поранення руки".

Деталі: На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.

Кіровоградська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Кіровоградська область
На Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку спалахнули пожежі: 45 населених пунтків без світла
Російський обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині: понад 20 рейсів затримається
На Кіровоградщині внаслідок російської атаки постраждали 5 людей, пошкоджено житлові будинки
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: