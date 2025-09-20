На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених

На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів відкрив вогонь у бік правоохоронців, поранено двох поліцейських.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. У с. Піщаний Брід Новоукраїнського району під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських.

Внаслідок стрілянини начальник СРПП (Сектор реагування патрульної поліції – ред.) отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник — поранення руки".

Деталі: На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.